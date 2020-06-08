Соцработникам вручили благодарности председателя Заксобрания Иркутской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:43:09+03:00

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Благодарности председателя Законодательного Собрания Иркутской области вручил соцработникам Александр Ведерников. Спикер поблагодарил их за многолетний и добросовестный труд.

«Вы работаете по зову сердца. Вашим теплом и заботой окружены люди преклонного возраста и люди с инвалидностью, дети, многодетные и малоимущие семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Сегодня в условиях пандемии именно вы помогаете пережить самоизоляцию всем тем, кому необходима ваша помощь и поддержка, - сказал Александр Ведерников.

В Иркутской области предоставляется 120 мер соцподдержки 100 категориям получателей, ими пользуются 612 тыс. человек.

Также работников поздравили вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова.

Александр Ведерников отметил, что вопросы социальной помощи жителям нашей области – это первый пункт в повестке работы Законодательного Собрания.

«И так будет всегда, потому что это наша с вами общая и главная задача – служение людям и улучшение качества жизни жителей нашего региона», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU