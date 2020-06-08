Правительство поддержит отдых на Байкале

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:44:32+03:00

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Российское правительство планирует разрешить с 1 июля туристические поездки между регионами. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, Россия готова постепенно открывать туристический сезон и приложит максимум усилий по развитию именно российского межрегионального туризма. И что очень важно - на повестке дня Байкал.

Хорошие новости для семей с детьми. В первую очередь собираются позаботиться о семейном туризме, об отдыхе с детьми, сделать для них максимальные скидки. Также власти готовы дать гранты бизнесу, который открывает кемпинг-отели, парки и другие экопроекты, сообщает ИА "Байкал24". .

- Начиная с июля Ростуризм, туроператоры, перевозчики - железнодорожные и авиакомпании - запустят новые внутренние маршруты. Это такие направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях, мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, - цитирует вице-премьера Дмитрия Чернышенко сайт KP.RU.

По его словам, появление новых маршрутов позволит удешевить поездки.Так, десятидневный тур на Байкал, в том числе и перелет, в результате должен обойтись в сумму около 45 тысяч рублей.

Тем временем, пока отдых на Байкале закрыт с обеих сторон озера. В Бурятии пока разрешен с большим количеством ограничений, представлением справок об отсутствии коронавируса и штампа в паспорте, подтверждающего брак, только семейный отдых. Или индивидуальный. В Иркутске ограничения не сняты совсем, но, возможно, послабления появятся к июлю. Во всяком случае, с 7 июня приезжих больше не ждут обсерваторы и самоизоляция,

ИСТОЧНИК KP.RU