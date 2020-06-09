7758 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области
В Иркутской области клещи в этом году активизировались в конце марта. Это не рано и не поздно. Как только в снегу проявляются прогалины, можно ждать пробуждения паразитов. По данным на эту неделю в Приангарье от укусов клещей пострадали уже 7758 человек, среди них 2024 ребенка.
«Исследовано 4780 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,7%, боррелиозом – 22,4%, другими клещевыми инфекциями – 8,3%», - сообщают сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области. – «За прошедшую неделю лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у одного заболевшего, клещевой риккетсиоз - 1».
В начале лета многие сибиряки ограничивают себя в поездках на природу, чтобы избежать ненужных «встреч» с кровососами. Однако, специалисты отмечают, что для того, чтобы найти на своем теле кровососущего, не обязательно выбираться из города.
Укусы клещей регистрируются и в черте города. Особенно активны они в микрорайонах Юбилейный, Ново-Ленино, Топкинский, Зелёный, Ершовский, предместье Радищево.
Как прошли выходные в Иркутской области?
КОНКРЕТНО
Если Вас укусил клещ, нужно обратиться в Центры профилактики клещевых инфекций:
в Иркутске:
Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)
в Ангарске:
Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)
в г. Усолье – Сибирском:
Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)
в г. Братске:
ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)
в г. Усть-Илимске:
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).
ИСТОЧНИК KP.RU