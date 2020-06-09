7758 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:09:34+03:00

Паразиты присасываются к человеку и в Иркутске

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В Иркутской области клещи в этом году активизировались в конце марта. Это не рано и не поздно. Как только в снегу проявляются прогалины, можно ждать пробуждения паразитов. По данным на эту неделю в Приангарье от укусов клещей пострадали уже 7758 человек, среди них 2024 ребенка.

«Исследовано 4780 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 0,7%, боррелиозом – 22,4%, другими клещевыми инфекциями – 8,3%», - сообщают сотрудники Роспотребнадзора по Иркутской области. – «За прошедшую неделю лабораторно подтвержден диагноз клещевой боррелиоз у одного заболевшего, клещевой риккетсиоз - 1».

В начале лета многие сибиряки ограничивают себя в поездках на природу, чтобы избежать ненужных «встреч» с кровососами. Однако, специалисты отмечают, что для того, чтобы найти на своем теле кровососущего, не обязательно выбираться из города.

Укусы клещей регистрируются и в черте города. Особенно активны они в микрорайонах Юбилейный, Ново-Ленино, Топкинский, Зелёный, Ершовский, предместье Радищево.

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КОНКРЕТНО

Если Вас укусил клещ, нужно обратиться в Центры профилактики клещевых инфекций:

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445)

в Ангарске:

Лечебно-диагностический центр МАНО (г. Ангарск, 6А микрорайон, 12, тел. 8908-655-30-89, 8(3955) 51-86-26, 95-20-02)

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье- Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39543) 6-78-78)

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(3953) 216-004)

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39535) 7-77-07, 7-07-07).

ИСТОЧНИК KP.RU