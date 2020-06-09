9 Июнь 2020 2020-06-09T06:08:56+03:00

Водителя, скрывшегося после наезда на пенсионерку, нашли в Братске Фото: Виктория МИНАЕВА

Установить автомобиль и его владельца в Иркутской области помогли камеры видеонаблюдения

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Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскали в городе Братск Иркутской области. Мужчина сдавал задним ходом, не заметил женщину позади, сбил ее и скрылся с места происшествия. Как рассказала пенсионерка, он увидел, что она самостоятельно поднялась и уехал. Однако, пострадавшей все же потребовалась помощь медиков.

«Водитель явно недооценил ситуацию, так как в больнице у женщины диагностировали ушибленную травму», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «С целью установления автомашины и водителя, совершившего наезд, инспекторы изучили видео с камер наружного наблюдения, расположенные в месте ДТП».

И перемотка видео дала результат. Автомобиль был найден, личность водителя установлена – это 33-летний житель Правобережного района Братска. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств ДТП. К какой ответственности привлекать автовладельца будет решено после того, как женщина завершит лечение и будет установлена степень тяжести вреда здоровью.

Однако, уже ясно, что водитель нарушил несколько пунктов ПДД - скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, не вызвал медиков для пострадавшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU