2020-06-09T06:49:03+03:00
Общество

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня: спиртное нельзя будет купить весь день

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня касается магазинов, ларьков и супермаркетов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня: спиртное нельзя будет купить весь деньЗапрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня: спиртное нельзя будет купить весь деньФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня, в День России - мера обязательная. Все-таки праздничный день, многие отдыхают. Чтобы не злоупотребляли горячительными напитками, в этот день с 8 часов утра до 23 часов вечера не будут продавать их в магазинах и ларьках по всей территории Приангарья.

- Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов - это административное правонарушение, которое влечет штраф на должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических - от 100 до 300 тысяч рублей, - предупреждают в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Так что нарушение предпринимателям влетит в копеечку. Жители Приангарья могут звонить на горячую линию службы, чтобы сообщить, где все-таки торгуют спиртным вопреки запрету на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня. Контролирующие органы проверят торговую точку.

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Куда сообщать о продаже алкоголя 12 июня

Телефон "горячей линии" службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области: 8-950-072-30-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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