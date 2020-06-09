2020-06-09T07:44:16+03:00
Общество

Проезд по Глазковскому мосту в Иркутске ограничат до 6 сентября

Под мостом проведут реконструкцию тепловой сети
Яна ЛИСИНА
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Проезд по Глазковскому мосту в Иркутске ограничат до 6 сентября.Проезд по Глазковскому мосту в Иркутске ограничат до 6 сентября.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Большая реконструкция тепловой сети начнется под Глазковским мостом с 12 июня. Работы продлятся до 6 сентября и пройдут в два этапа. Соответственно, в два этапа будут и ограничения для проезда транспорта. Так, с 12 июня по 20 июля частично перекроют правую полосу по направлению в центр, а с 24 июля по 31 августа - правую полосу в сторону Свердловского района.

«Движение автомобилей - реверсивное, - сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго». - Трамваи будут ходить как обычно, для них движение ограничат только в выходные».

В связи с ремонтом также планируется отключать горячее водоснабжение, но только в тех районах, где проводятся гидравлические испытания и участков, где ведется ремонт. Под мостом заменят изношенный трубопровод, сделают новые крепления для тепловой сети, а также поменяют изоляцию.

«Просим отнестись с пониманием, это необходимо чтобы жители правого берега Иркутска не остались без отопления и в дальнейшем исключить аварии на теплосетях, а также расширить возможность для новых подключений, - дополнили в компании».

Этапы ограничения движения транспорта.

Этапы ограничения движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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