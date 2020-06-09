Сибирячка не удалила мобильный банк с проданного смартфона и лишилась средств

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:58:22+03:00

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Жительница Шелехова лишилась накоплений, забыв удалить приложение онлайн-банка на проданном телефоне. Правда, несмотря на это, ей повезло, причем дважды. Сначала - потому,, что зарплатный перевод был на 15 тысяч, а не, допустим, на 30. Потом - что смартфон ее достался 16-летней девушке, хотя и с криминальными наклонностями, и поэтому схема была достаточно простой. Ее быстро вычислили сотрудники ГУ МВД по Иркутской области.

" В ходе расследования оперативники выяснили, что девушка купила через посредников бывший в употреблении телефон с установленным приложением одного из крупнейших банков России. Через несколько дней, получив оповещение о зачислении заработной платы, безработная иркутянка перевела денежные средства на счёт подруги, а шелеховчанка, которая ранее продала телефон через посредников, получила только уведомление о поступлении и снятии денег", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. .

По факту кражи возбуждено уголовное дело, а 16-летняя барышня, которая уже была судима за грабеж и состояла на учете в ПДН, отправлена на подписку о невыезде.

" Продавая телефон, не забывайте удалять из памяти не только контакты и фотографии, но и приложения, которые новый хозяин смартфона может использовать в корыстных, а зачастую и преступных целях" - предупреждает Тарас Ильенко, начальник полиции ОМВД России по Шелеховскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU