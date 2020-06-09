2020-06-09T09:07:00+03:00
Общество

Документы от абитуриентов начали принимать в колледжах и техникумах Иркутской области

Приемная кампания пройдет онлайн
Яна ЛИСИНА
Поделиться:
Стартовала приемная компания в учреждения СПО.Стартовала приемная компания в учреждения СПО.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В техникумах и колледжах Иркутской области стартовала приемная кампания. Документы от абитуриентов принимаются в режиме онлайн – через сайт учреждений, по электронной почте, или даже по обычной почте. Все приемные комиссии должны открыться не позднее 20 июня и будут работать до 15 августа. Если будут свободные места, то прием документов продлят в том или ином заведении до 25 ноября.

Как сообщили в региональном минобразования, в этом году в 76 колледжей и техникумов зачислят 12352 абитуриента на 47 профессий и 98 специальностей среднего профессионального образования.

Также предусмотрен прием ребят с ограниченными возможностями здоровья на адаптированные программы профессионального обучения. Планируется обучение по 15 профессиям: повар, маляр, швея, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, рабочий по обслуживанию зданий и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда «Мажора» Павел Прилучный оплатил долги и на свой развод не придет
«Ростелеком. Экраны» появились в крупном торговом центре Иркутска
СК проводит проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска
Документы от абитуриентов начали принимать в колледжах и техникумах Иркутской области
Сибирячка не удалила мобильный банк с проданного смартфона и лишилась средств
Проезд по Глазковскому мосту в Иркутске ограничат до 6 сентября
Система торгово-промышленных палат оказала помощь многодетной семье из Тулунского района
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске 12 июня: спиртное нельзя будет купить весь день
15 человек умерли от коронавируса в Иркутской области
182 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области
Водителя, скрывшегося после наезда на пенсионерку, нашли в Братске
7758 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области
Тело пропавшего мальчика нашли в Зиминском районе
Правительство поддержит отдых на Байкале
Движение на улице Карла Либкнехта в Иркутске закроют на месяц
Соцработникам вручили благодарности председателя Заксобрания Иркутской области
Водитель на "Тойоте" протаранил ворота в Усть-Ордынском
«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи
ТПП Восточной Сибири запустила цикл актуальных вебинаров для бизнеса
Иркутянин заживо сгорел в своем автомобиле
Пассажиров, прилетевших в аэропорт Иркутска, больше не будут отправлять в обсерваторы
СК ищет жертв сексуального маньяка из Братска
11-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ
206 случаев заражения коронавирусом подтвердились за сутки в Иркутской области
Газовики помогают сохранить природу Прибайкалья