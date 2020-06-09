Документы от абитуриентов начали принимать в колледжах и техникумах Иркутской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:07:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В техникумах и колледжах Иркутской области стартовала приемная кампания. Документы от абитуриентов принимаются в режиме онлайн – через сайт учреждений, по электронной почте, или даже по обычной почте. Все приемные комиссии должны открыться не позднее 20 июня и будут работать до 15 августа. Если будут свободные места, то прием документов продлят в том или ином заведении до 25 ноября.

Как сообщили в региональном минобразования, в этом году в 76 колледжей и техникумов зачислят 12352 абитуриента на 47 профессий и 98 специальностей среднего профессионального образования.

Также предусмотрен прием ребят с ограниченными возможностями здоровья на адаптированные программы профессионального обучения. Планируется обучение по 15 профессиям: повар, маляр, швея, слесарь механосборочных работ, слесарь – ремонтник, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, рабочий по обслуживанию зданий и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU