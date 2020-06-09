2020-06-09T09:26:34+03:00
Общество

СК проводит проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска

Сотрудников одного из отделов подозревают в сговоре с подрядчиками
Ольга СЛАВИЧЕВА
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СК проводит проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска.СК проводит проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В комитете городского обустройства администрации Иркутска работают следователи. Нарушения подозревают со стороны сотрудников комитета, заняых выдачей технических условий застройщикам. Как сообщила председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, проверку деятельности комитета проводит СУ СК РФ по региону.

«Обнаруженные нарушения при составлении исполнительной документации являются существенным, вместе с тем полагаю, что окончательный вывод о правомерности либо неправомерности действий сотрудников, в конечном итоге определят органы, в компетенцию которых входит проведение в том числе оперативных мероприятий. Со своей стороны хочу отметить, что никому и ни при каких условиях не позволено исполнять свои должностные обязанности ненадлежащим образом, вступать в сговор с подрядными организациями, контроль будет осуществляться на всех этапах работы», – подчеркнула Марина Цыренова.

Также сообщается, что еще на прошлой неделе по распоряжению мэра города Руслана Болотова прошла выемка документации для контроля за деятельностью структурных подразделений комитета. Марина Цыренова обнаружила нарушения в документах по приемке работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году. Все это вместе взятое говорит о том, что вероятны противоправные действия со стороны одного из отделов комитета. Следователи изъяли всю касающиеся этого материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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