2020-06-09T13:06:34+03:00
Общество

В Иркутске сократили сроки отключения горячей воды

Так, в Октябрьском районе воду обещают дать уже 9 июня
Яна ЛИСИНА
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В Иркутске сократили сроки отключения горячей воды.В Иркутске сократили сроки отключения горячей воды.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Ресурсноснабжающие компании сократят сроки отключения горячего водоснабжения в Иркутске. Такое решение приняли в администрации Иркутска и направили организациям соответствующие письма.

Это связано с тем, что многие жители соблюдают режим самоизоляции и, находясь дома, испытывают большие неудобства из-за того, что нет горячей воды.

Так, в Октябрьском районе отключили горячую воду еще 1 июня утром и по плану должны дать 11 июня вечером. Однако теперь она должна появиться в квартирах иркутян уже сегодня, 9 июня.

В Ленинском округе ремонт завершили 6 июня, а не 8 июня, как планировалось. Кроме того, «Водоканал» принял решение о переносе на более поздний срок отключения холодной воды в Ленинском округе, которое планировалось с 4 по 6 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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