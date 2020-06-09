Родители заморили голодом четырехмесячных двойняшек

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:29:23+03:00

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Родители заморили голодом собственных четырехмесячных малышей -двойняшек. Мальчик умер, его сестренка в тяжелом состоянии в больнице, но главное - жива. О подробностях чудовищного преступления рассказывает КП-Владивосток.

"Супружеская пара, выбирая между алкоголем и собственными детьми, предпочла первое. Так, с конца мая муж с женой ушли в запой. Да такой, что напрочь позабыли о своих двойняшках. Мальчика и девочку, которые появились на свет всего четыре месяца назад, перестали кормить и поить", - сообщает подробности трагедии "КП-Владивосток". .

Тревогу забила их родственница, которая обратилась в полицию. Оперативники увидели едва живых, голодных детей. Их увезли в больницу, но мальчика это уже не спасло, он впал кому и умер. Девочку выхаживают врачи и есть надежда, что все у нее будет хорошо. Понятно, что в свою "семью" ребенок никогда уже не вернется. Да и самой семьи нет, а ее родителей будут судить по статье за умышленное причинение смерти, совершенное группой, в отношении малолетнего, Так квалифицируют это дело в СУ СКР по Камчатскому краю. А это срок, и серьезный.

ИСТОЧНИК KP.RU