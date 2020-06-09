2020-06-09T13:39:59+03:00
Происшествия

Предприниматель добычей гравия нанес ущерб природе на 33 млн рублей в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело
Яна ЛИСИНА
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В Иркутской области пресечена деятельность предпринимателя, организовавшего незаконную добычу гравия.В Иркутской области пресечена деятельность предпринимателя, организовавшего незаконную добычу гравия.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Лавочка закрылась. Полицейские остановили незаконный бизнес, который процветал в Братске. Его организовал 36-летний местный житель. В нескольких километрах от города он с 2018 года в промышленных масштабах добывал гравий, не имея на это никаких разрешительных документов.

«По предварительной оценке, ущерб природе составил более 30 миллионов рублей. Также уничтожен плодородный слой почвы, поэтому ущерб лесному фонду плюс ко всему оценивается еще в 3,5 миллионов рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области».

У бизнесмена изъяли спецтехнику, возбуждены уголовные дела за незаконную предпринимательскую деятельность и рубку лесных насаждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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