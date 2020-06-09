Пилотный проект по восстановлению кедровых лесов запустят в Иркутской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:51:14+03:00

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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в рамках поездки в Зиминский район встретился с лесозаготовителями и арендаторами лесных угодий. На встрече прозвучало предложение реализовать в Иркутской области проект по восстановлению кедровых лесов на базе Зиминского лесничества. Глава Приангарья идею поддержал и поручил разработать план реализации проекта. Также необходимо рассмотреть возможность его включения в федеральный проект «Сохранение лесов».

Во время обсуждения темы лесовосстановления Игорь Кобзев сообщил о поставленной цели - добиться к 2024 году стопроцентного восстановления лесов. Глава региона отметил, что этого уже требуют с арендаторов лесных участков.

- В этом году они должны содействовать естественному лесовосстановлению на площади более 140 тысяч гектаров. Арендаторам Зиминского района предстоит помочь восстановить леса на территории в 661 гектар. Все должны ответственно отнестись к этой важной государственной задаче, – подчеркнул Игорь Кобзев.

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