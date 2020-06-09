Спортивный заплыв в честь 75-летия Победы пройдет на Байкале

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:10:01+03:00

Спортивный заплыв на лодках по Байкалу состоится в честь празднования 75-летия Победы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Профессионалы преодолеют 40 км на лодках с веслами

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Спортивный заплыв на лодках по Байкалу состоится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета пройдет 24 июня. Участники преодолеют путь от Листвянки до Танхоя. Длина маршрута – 40 километров.

«К участию допускаются ветераны правоохранительных органов, силовых структур и сотрудники, имеющие соответствующую физическую подготовку к плаванию на надувной лодке с веслами, - сообщили в администрации Иркутска».

Стартуют участники рано утром в Листвянке: сбор и инструктаж намечены на 03.30, старт - в 4 утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU