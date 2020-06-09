Рабочий погиб на стройплощадке ЖК в Иркутске

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:26:11+03:00

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Трагедия произошла на площадке строящегося жилого комплекса в Октябрьском районе Иркутска. 9 июня, выполняя работы, с высоты сорвался 52-летний рабочий. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

«На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Иркутска, чтобы скоординировать действия следственно-оперативной группы. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль, - сообщили в прокуратуре Иркутской области».

Кроме того, прокуратура проверяет подрядчика, чтобы установить все обстоятельства несчастного случая. Проверят и насколько соблюдались требования по безопасности труда в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU