Рабочий погиб на стройплощадке ЖК в Иркутске
Трагедия произошла на площадке строящегося жилого комплекса в Октябрьском районе Иркутска. 9 июня, выполняя работы, с высоты сорвался 52-летний рабочий. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
«На место происшествия прибыл прокурор Октябрьского района Иркутска, чтобы скоординировать действия следственно-оперативной группы. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль, - сообщили в прокуратуре Иркутской области».
Кроме того, прокуратура проверяет подрядчика, чтобы установить все обстоятельства несчастного случая. Проверят и насколько соблюдались требования по безопасности труда в компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU