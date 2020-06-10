2020-06-09T21:20:34+03:00
Общество

Сотрудники администрации Братска из-за коронавируса работают дистанционно

Это решение принято в связи с заболеванием одного из сотрудников
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сотрудники администрации Братска из-за угрозы коронавируса работают дистанционно.Сотрудники администрации Братска из-за угрозы коронавируса работают дистанционно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мэр Братска Сергей Серебренников выступил с обращением к жителям города по поводу перевода сотрудников администрации города на удаленный режим работы и объяснил, почему были приняты именно эти меры.

Количество больных коронавирусом в Братске за последние дни возросло. Среди тех, кто заболел, есть и медики, которые заразились во время борьбы с инфекцией. Есть и сотрудники МВД, и работники администрации города, которые также всегда на посту и на переднем крае.

«В связи с этим я принял решение: с сегодняшнего дня и по 14 июня включительно все сотрудники администрации переходят на удаленный режим работы. Наши технические возможности позволяют организовать работу в этом режиме.В здании будет находится минимальное количество муниципальных служащих для обеспечения жизнедеятельности города.Руководство города весь минувший период и сейчас находится на рабочих местах.»

Также глава Братска сообщил, что в городе хватает медикаментов, которые могут понадобиться для лечения, есть запас масок и перчаток. Сейчас идет дезинфекция общественных мест и транспорта. Ситуация под контролем, помощью больным заняты четыре медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники администрации Братска из-за коронавируса работают дистанционно
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