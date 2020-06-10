10 Июнь 2020 2020-06-10T04:29:03+03:00

Движение по улице Ломоносова в Иркутске ограничат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автовладельцы! С 5 июня будет ограничено движение по улице Ломоносова в районе дома № 126. Как сообщают в мэрии, это не плановый ремонт коммунальщиков, а устранение аварии.

«Это связано с аварийными работами на теплотрассе», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Рабочие обещают управиться с ремонтом до 20.00 19 июня, а пока водителям стоит внимательно смотреть за появляющимися знаками дорожного движения на данной улице.

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