Первые случаи поджога тополиного пуха зарегистрированы в Иркутской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:49:05+03:00

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Ежегодно поджоги тополиного пуха ведут к трагедиям. Часты случаи перехода огня на жилые дома и надворные постройки.

«Накануне поступило сообщение о пожаре в районе одного из жилых домов на проспекте Красных Партизан в городе Усолье-Сибирское», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Горел пух на площади порядка 5 квадратных метров на открытой территории».

В этот раз хорошо сработали местные жители, не давали огню распространиться на большую территорию и потушили возгорание до приезда пожарных. Как рассказывают МЧСники, наиболее вероятные причины поджогов тополиного пуха – умышленный поджог, детские проказы или, например, брошенный окурок.

«Уборка легковоспламеняющегося пуха – это первоочередная противопожарная мера», - считает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

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ИСТОЧНИК KP.RU