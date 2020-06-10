Первые случаи поджога тополиного пуха зарегистрированы в Иркутской области
Ежегодно поджоги тополиного пуха ведут к трагедиям. Часты случаи перехода огня на жилые дома и надворные постройки.
«Накануне поступило сообщение о пожаре в районе одного из жилых домов на проспекте Красных Партизан в городе Усолье-Сибирское», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Горел пух на площади порядка 5 квадратных метров на открытой территории».
В этот раз хорошо сработали местные жители, не давали огню распространиться на большую территорию и потушили возгорание до приезда пожарных. Как рассказывают МЧСники, наиболее вероятные причины поджогов тополиного пуха – умышленный поджог, детские проказы или, например, брошенный окурок.
«Уборка легковоспламеняющегося пуха – это первоочередная противопожарная мера», - считает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.
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ИСТОЧНИК KP.RU