Рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки подтверждено в Иркутской области
В Иркутской области сегодня 10 июня зафиксирован рекордный прирост количества заразившихся коронавирусом в Иркутской области. За сутки диагноз подтвердился еще у 240 человек. В итоге – общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса в регионе – 3505.
«В больницах Приангарья находятся 2493 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.- «В их числе – 1330 вахтовиков и 180 переведенных из обсерваторов».
За сутки из медучреждений в связи с выздоровлением выписаны 69 пациентов. Всего вылечить удалось 977 человек.
К сожалению, в Иркутской области также не обошлось без летальных исходов. Утром, 10 июня, сообщили о смерти еще двух человек от коронавируса – общее число скончавшихся от COVID-19 - 17 человек. Еще 18 заболевших , плюс 1 за сутки, умерли от других тяжелых заболеваний, но коронавирусная инфекция у них также была подтверждена.
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