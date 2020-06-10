Еще три человека человека с коронавирусом умерли в Иркутской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:51:45+03:00

Из них двое умерли от вируса, один - от хронических заболеваний

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В Иркутской области умерли еще два пациента, у которых официально был подтвержден коронавирус. По состоянию на 10 июня, в общей сложности, в регионе уже 17 смертей от COVID-19. Кроме того, скончался еще один житель региона, причиной смерти которого стали иные заболевания, не связанные с коронавирусной инфекцией. Теперь количество умерших по этой причине – 18. Такую неутешительную статистику приводит оперштаб правительства Иркутской области.

Резко выросло в Приангарье и число заболевших коронавирусом. 10 июня зафиксировано рекордное количество инфицированных за сутки – сразу плюс 240 случаев. Продолжают лечение 2493 человека. Из них 1330 вахтовиков, еще 180, переведенных из обсерваторов. В тяжелой форме болезнь протекает у 29 сибиряков.

Выросло в регионе и количество выздоровевших. За сутки болезнь победили еще 69 человек. В общей сложности вылечились 977.

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ИСТОЧНИК KP.RU