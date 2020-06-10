2020-06-10T05:50:41+03:00
Коронавирус Covid-19

На 240 возросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области за сутки

Выписали из больниц за сутки 69 выздоровевших
Мария КНЯЗЕВА
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На 240 возросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области за суткиНа 240 возросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области за суткиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 240. Именно такой прирост заболевших зафиксирован 10 июня в Приангарья. В общей сложности, на территории региона с начала распространения новой коронавирусной инфекции такой диагноз поставлен уже 3505 раз. Стоит отметить, что из этого числа выздороветь смогли уже 977 человек, только за минувшие сутки выписаны из медучреждений 69 выздоровевших.

Как сообщает Оперативный штаб по коронавирусу, в больницах региона получают лечение 2493 пациента. В этом числе – 1330 вахтовиков и 180 человек, госпитализированных после того, как пришли положительные тесты на COVID-19 во время их нахождения в обсерваторах.

К несчастью, этим утром стало известно о смерти еще двух человек от коронавируса и еще одного с таким же диагнозом от другого тяжелого заболевания. Общее число скончавшихся – 17 от коронавируса и 18 с подтвержденной коронавирусной инфекцией от иных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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