2020-06-10T07:03:28+03:00
Общество

Беспорядки в США волновали иркутян на прошлой неделе

Соперничали с ними только поправки к Конституции России
Мария КНЯЗЕВА
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Беспорядки в США волновали иркутян на прошлой неделеБеспорядки в США волновали иркутян на прошлой неделеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Беспорядки в США волновали жителей Иркутской области больше всего на минувшей неделе, как сообщают сервисы Яндекса. Начавшиеся еще в мае волнения в Америке из-за смерти Джорджа Флойда – темнокожего мужчины, погибшего во время задержания – приковывали внимание всего мира. Тысячи человек вышли на улицы штатов, сотни фотографии и видеороликов были опубликованы как самими участниками, там и очевидцами событий. Джорджа Флойда похоронили вчера, 9 июня.

Не уступали по поисковым запросам ситуации в США у сибиряков с 1 по 8 июня только поправки к Конституции России. Кстати, в понедельник стало известно, голосование в Приангарье начнется с 17 июня, первыми свое мнение выскажут жители северных районов.

Также жителей нашего региона волнует розлив топлива в Норильске. Кубометры нефтесодержащей жидкости с поверхности реки Амбарной там продолжают собирать и по сей день.

Исходя из запросов иркутян также интересовали компьютерные игры, праздник Троица отключение горячей воды, объявят ли 24 июня выходным днем. Кстати, если вы еще не выяснили последний вопрос – то ответ «да»: 24 июня 2020 в России все будут отдыхать. В этот день пройдет Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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