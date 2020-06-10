Убийство 19-летней давности раскрыто в Иркутском районе

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:55:55+03:00

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Попадет на скамью подсудимых спустя 19 лет после совершения преступления, 36-летний житель поселка Оек, который убил 74-летнюю пенсионерку. Все произошло в мае 2001 года. Тогда мужчина, находясь в пьяном виде, проник в дом к пожилой женщине, убил ее и забрав ее ценные вещи, скрылся.

Поймать преступника по горячим следам не удалось. Наручники на его руках захлопнулись только в декабре 2019 года, после того как к поискам подключились сотрудники отдела по расследованию особо важных дел.

- Он обвиняется по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», и «Убийство, сопряженное с разбоем», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Кроме того, проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина является невменяемым, и не подлежит уголовной ответственности. Он нуждается в принудительном лечении.

Добавим, что расследование этого дела уже завершено и направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU