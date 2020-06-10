Рецидивист в в Иркутске за 30 минут ограбил двух женщин

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:00:19+03:00

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Благодаря внимательности горожан в Иркутске задержали 36-летнего серийного грабителя, уже 6 раз судимого за подобные преступления. Он буквально месяц назад освободился из колонии и сразу же принялся за старое. Уже доказана его причастность к трем нападениям на женщин. Два из них он совершил за полчаса.

"Злоумышленник в черной маске напал на пенсионерку в подъезде дома на улице Трудовая. Он без применения насилия похитил денежные средства и продукты питания. Следующее нападение он совершил на улице Депутатская, ударив девушку по голове. Преступник попытался похитить ее сумку, но пострадавшая упала на нее, в итоге грабитель скрылся с места преступления ни с чем. Позже ночью, подозреваемый ограбил пенсионерку в подъезде ее дома, похитив сумку с денежными средствами, документами и сотовым телефоном", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области

Сумма ущерба сейчас подсчитывается, причем часть похищенного обнаружилась у грабителя при себе - не успел сбыть. Преступнику придется ответить за грабеж. И отправиться снова в места не столь отдаленные, на этот раз на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU