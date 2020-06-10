Повышение уровня воды прогнозируют на реке Киренга в Иркутской области

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:54:24+03:00

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На реке Киренге на севере Иркутской области прогнозируют повышение уровня воды. Об этом предупреждают в региональном ГУ МЧС.

Так, 10 июня вода может прибыть вблизи села Казачинское до 245-255 сантиметров, то есть превысить критическую отметку в 250 сантиметров. Возможно, подтопит пойму в пониженной местности. А на следующий день, 11 июня, вода в реке Киренга будет прибывать в районе села Шорохово - до 520-530 сантиметров. До критического уровня в 560 сантиметров, по прогнозу, вода не поднимется. Таковы данные Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местные власти об этом предупреждены, они планируют действия на случай, если река сильно выйдет из берегов. Заранее проверена подготовленность оперативных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

ИСТОЧНИК KP.RU