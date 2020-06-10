Медики начнут обследовать пожилых иркутян на дому

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:07:01+03:00

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Уже с 13 июня медицинские бригады начнут обследовать пожилых жителей Иркутска на дому. Такое решение, из-за многочисленных жалоб пенсионеров, принял врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

- Пожилые горожане жалуются на то, что не могут попасть в больницу на прием к лечащему врачу или узкому специалисту из-за ситуации с коронавирусом, - отметил Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба. - Необходимо срочно организовать работу медицинских бригад, чтобы врачи оказывали медицинскую помощь на дому.

Помимо этого, на оперштабе стало известно, что из-за роста числа заболевших в нашем регионе, сниятие ограничений для гостинично-туристской отрасли, пока невозможно. 10 июня число заболевших выросло на 240 человек.. Всего, зарегистрировано 3505 заболевших. Лечение продолжают 2493 человека, выздоровели – 977, умерло – 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU