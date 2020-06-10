Эпидемиолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в Сибири

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:58:59+03:00

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Едва сибиряки успевают порадоваться тому обстоятельству, что из больниц стало выписываться больше больных коронавирусом, как впору огорчаться, что стало больше и больных. Когда ситуация улучшится и Сибирь выйдет, наконец, на плато по коронавирусу?

-За неделю в Иркутской области выздоровевших стало в 2 раза больше, чем неделю назад, - отмечают в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. –Это первое место по Сибири. Следом идет Омская область (практически так же вдвое больше). Замыкает тройку лидеров по данному показателю — Тыва ( в 1,9 раза больше)».

Если бы все было так однозначно! Рост числа заразившихся, также немалый. Самый большой прирост числа больных за прошедшую — в Туве (58%), где с 8 июня введен карантин во всем регионе. Республика Алтай, где произошло несколько масштабных вспышек заболевания — на 2-м месте (43%) и замыкает тройку «антилидеров» по данному показателю — Иркутская область (41%). Как это и почему в лидерах и антилидерах одни и те же регионы?

-На самом деле количество выздоравливающих еще ни о чем не говорит, - объясняет эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов. -–Ведь специфического лечения, каких-то особых препаратов именно от этого вируса нет. Человек заболел – и он точно будет две недели в стационаре. А потом, если все обойдется без осложнений, их и выпишут. Что мы сейчас и видим. Сейчас выздоравливают те, кто оказался в больнице в конце мая. Еще через 5 дней их будет гораздо больше, потому только, что и диагноз COVID-19 в первых числах июня ставили чаще. Это не говорит, к сожалению, об улучшении эпидситуации. Это показатель того, что врачи работают ответственно и оказывают максимально возможную помощь. Что касается роста заболеваемости, то и тут причина в том, что Сибирь всегда отстает по времени начала любых респираторных заболеваний, которые идут обычно с запада, на пару недель от Москвы. Как раз примерно в начале июня столица прошла максимум. У нас он возможен приблизительно 14 июня, а о выходе на плато можно будет говорить еще через неделю, когда и наступит время для дополнительного снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU