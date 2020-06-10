10 Июнь 2020 2020-06-10T14:32:23+03:00

Ищут две недели: 17-летняя девушка пропала без вести в Братске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Братске уже почти две недели безуспешно продолжаются поиски 17-летней Эльвиры Гершановой. О ее пропаже полицейским сообщили ее взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 30 мая, около 09.30 она ушла из дома по улице Гагарина, и не вернулась. Больше на связь девушка не выходила.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы пропавшей. На вид ей 17-18 лет, рост 158 см, среднего телосложения, русые волосы ниже плеч, без челки, серо-зеленые глаза. В области правой лопатки крупная родинка. В день исчезновения девушка была одета в серую кофту, синие джинсы, бордово-коричневые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Эльвиры Гершановой, просят сообщать в отдел полиции №1 МУ МВД России «Братское».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу и пью»: водитель, дважды попавшийся пьяным за рулем, устроил полицейским скандал (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU