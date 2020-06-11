Четвертый опытный самолет МС-21 из Иркутска покрасят в Ульяновске

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:42:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертый опытный образец МС-21 совершил перелет из Иркутска в город Жуковский Московской области еще в марте. Полет тогда прошел успешно. С тех пор борт участвовал в полетах по программам заводских доводочных и сертификационных испытаний. И вот, наконец, решено, что машину пора покрасить.

«Для этой цели 10 июня опытный самолет МС-21-300 (бортовой номер 73056) перелетел с аэродрома «Раменское» в Жуковском на аэродром «Ульяновск-Восточный»», - сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. – «Пилотировали самолет Герой Росссии Олег Мутовин и летчик-испытатель 1-го класса Василий Севастьянов».

Долетели до места назначение они за полтора часа. Перелет прошел без замечаний. Отмечается, что борт окрасят в такие же цвета, как и вторую с третьей машины. Преобладать будет белый цвет.

Читайте также:

По 72 самолета в год: видео из цехов, где собирают новый пассажирский лайнер ХХI века МС-21. Детали для МС-21 доставляют на завод из разных городов страны и мира [видео, фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU