2020-06-11T04:42:15+03:00
Общество

Четвертый опытный самолет МС-21 из Иркутска покрасят в Ульяновске

Перелет прошел без замечаний
Мария КНЯЗЕВА
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Четвертый опытный самолет МС-21 из Иркутска покрасят в Ульяновске. Фото: Корпорация "Иркут"Четвертый опытный самолет МС-21 из Иркутска покрасят в Ульяновске. Фото: Корпорация "Иркут"
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Четвертый опытный образец МС-21 совершил перелет из Иркутска в город Жуковский Московской области еще в марте. Полет тогда прошел успешно. С тех пор борт участвовал в полетах по программам заводских доводочных и сертификационных испытаний. И вот, наконец, решено, что машину пора покрасить.

«Для этой цели 10 июня опытный самолет МС-21-300 (бортовой номер 73056) перелетел с аэродрома «Раменское» в Жуковском на аэродром «Ульяновск-Восточный»», - сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. – «Пилотировали самолет Герой Росссии Олег Мутовин и летчик-испытатель 1-го класса Василий Севастьянов».

Долетели до места назначение они за полтора часа. Перелет прошел без замечаний. Отмечается, что борт окрасят в такие же цвета, как и вторую с третьей машины. Преобладать будет белый цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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