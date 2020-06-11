11 Июнь 2020 2020-06-11T05:49:28+03:00

Еще у 214 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Статистика неумолима. В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день, 11 июня, диагноз COVID-19 на территории нашего региона булл поставлен уже 3719 раз.

«2668 человек сейчас госпитализированы в больницы Приангарья», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В их числе вахтовиков – 1393, и еще 180 пациентов, переведенных на больничные койки из обсерваторов.».

За сутки из медучреждений в связи с выздоровлением выписали 38 человек. Всего с начала распространения коронавируса в Иркутской области с инфекцией справились 1015 заболевших. К несчастью, в нашем регионе не обошлось без смертельных исходов. От коронавируса скончались 17 заразившихся, причиной смерти еще 19 (за сутки плюс 1) с таким же диагнозом стали иные тяжелые заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU