2020-06-11T05:54:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Заболевание в тяжелой форме протекает у 29 пациентов в больницах Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской областиЕще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области 11 июня стало известно о смерти еще одного человека, зараженного коронавирусом. Как сообщают региональные власти, причиной его смерти было другое тяжелое заболевание. В общей сложности 19 человек с диагнозом COVID-19 скончались от иных болезней, не связанных с коронавирусной инфекцией. Еще 17 умерли именно от коронавируса.

«На сегодняшний день заболевание в тяжелой форме протекает у 29 пациентов в больницах региона», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Общее число госпитализированный на 11 июня 2668 человек, в этом числе 1393 вахтовика и 180 переведенных из обсерваторов».

За сутки из медучреждений Приангарья выписали 38 человек, всего же с начала распространения COVID-19 в регионе выздоровели уже 1015 заразившихся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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