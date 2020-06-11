Задолжавшего банку 27 миллионов рублей сибиряка будут судить

11 Июнь 2020 2020-06-11T06:16:13+03:00

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»

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Ангарчанин оформил крупный кредит на развитие бизнеса, но не смог выплатить его. Банкиры обратились в суд.

«По решению Ангарского городского суда мужчина обязан выплатить в пользу финансовой организации задолженность по договору, просроченные проценты и неустойку в размере 27 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «К нам поступил исполнительный лист».

Жителю Ангарска сообщили о том, что он обязан вернуть средства в кредитную организацию. Однако, сибиряк, имея, по сведениям приставов, возможность рассчитаться с долгами, не сделал этого. Хотя об уголовной ответственности за неисполнение долговых обязательств был неоднократно предупрежден.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»», - рассказывают судебные приставы.

Сейчас идет расследование, по его итогам материалы будут переданы в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU