Задолжавшего банку 27 миллионов рублей сибиряка будут судить
Ангарчанин оформил крупный кредит на развитие бизнеса, но не смог выплатить его. Банкиры обратились в суд.
«По решению Ангарского городского суда мужчина обязан выплатить в пользу финансовой организации задолженность по договору, просроченные проценты и неустойку в размере 27 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «К нам поступил исполнительный лист».
Жителю Ангарска сообщили о том, что он обязан вернуть средства в кредитную организацию. Однако, сибиряк, имея, по сведениям приставов, возможность рассчитаться с долгами, не сделал этого. Хотя об уголовной ответственности за неисполнение долговых обязательств был неоднократно предупрежден.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»», - рассказывают судебные приставы.
Сейчас идет расследование, по его итогам материалы будут переданы в суд.
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