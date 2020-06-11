11 Июнь 2020 2020-06-11T06:27:31+03:00

Проезд на участке улицы Гаврилова запретят на несколько месяцев в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Лето для коммунальщиков «жаркая» пора. И это отнюдь касается не погодных условий. В летний период необходимо подготовить сети к новому отопительному сезону, провести диагностику и плановый ремонт.

Большинство из таких проверок приносят неудобства автомобилистам. Так из-за строительно-монтажных работ на теплосетях в Иркутске на несколько месяцев полностью перекроют участок на улице Гаврилова.

«С 23.00 17 июня движение по улице Гаврилова на участке от улицы Цесовская Набережная до улицы Сурикова будет запрещено», - сообщает администрация города Иркутска.

Управиться с работами обещают до 23.00 15 сентября. Все это время водителям придется объезжать данный отрезок дороги по параллельным улицам.

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ИСТОЧНИК KP.RU