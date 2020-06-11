Игорь Кобзев первым подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:51:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 июня, Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы о выдвижении от первого кандидата на выборах губернатора региона. Им стал Игорь Кобзев – врио губергатора Приангарья. О своем решении выдвинуться на выборы он открыто сообщил еще в мае.

«Члены рабочей группы при облизбиркоме выдали Игорю Кобзеву подтверждение в получении пакета документов, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области. – «Также сегодня на заседании комиссии были зарегистрированы финансовые уполномоченные кандидата и выдано разрешение на открытие специального счета, из средств которого будет финансироваться избирательная кампания».

Регистрация в Избирательной комиссии дает Игорю Кобзеву право начать сбор подписей в свою поддержку. Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 9 307 избирателей, а также заручиться поддержкой муниципальных депутатов и глав.

Напомним, о дате досрочных выборов губернатора Иркутской области накануне сообщили в Законодательном Собрании Иркутской области. Они пройдут 13 сентября 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU