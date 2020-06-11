11 Июнь 2020 2020-06-11T08:10:40+03:00

В погоню за нетрезвым мотоциклистом пришлось пуститься полицейским в Тулуне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутской области в городе Тулун инспекторы ДПС накануне задержали нетрезвого мотоциклиста. Мужчина привлек внимание полицейских на улице Гидролизной, так как ехал без шлема и с выключенными фарами.

«В ответ на требование остановиться водитель наоборот увеличил скорость, при этом проехав на красный сигнал светофора, свернул в проулок, пытаясь скрыться», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские пустились в погоню, которая, кстати, оказалась недолгой. 38-летний тулунчанин был задержан. Выяснилось, что мужчина вообще никогда не имел водительского удостоверения и ко всему прочему сотрудники ДПС отметили признаки алкогольного опьянения.

«Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях», - говорят полицейские.

Стоит отметить, что с начала года в Тулунском районе выявили более 250 нетрезвых автомобилистов, а также тех, кто отказался от медицинского освидетельствования.

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ИСТОЧНИК KP.RU