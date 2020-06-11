2020-06-11T09:41:39+03:00
Общество

Режим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в Киренге

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области круглосуточно следят за уровнем воды в реке
Мария КНЯЗЕВА
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Режим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в КиренгеРежим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в КиренгеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Неблагоприятный прогноз от метеорологов о подъеме уровня воды в реке поступил 10 июня. В Казачинско-Ленском районе сразу же был введен режим повышенной готовности. За сутки воды реки Киренги подтопили 6 приусадебных участков. К жилым домам вода не подступила.

«На реке организован круглосуточный мониторинг уровня воды», - рассказал пресс-службе МЧС Приангарья заместитель начальника управления гражданской защиты и защиты населения ГУ МЧС России по Иркутской области подполковник внутренней службы Владимир Панчуков. – «По состоянию на утро 11 июня уровень воды в реке Киренге ниже критических отметок, наблюдается устойчивое его понижение».

На гидрологических постах замеры проводят каждые 4 часа. По данным специалистов уровень Киренги 266 см, критической является отметка в 250 см. По словам спасателей, подъема уровня воды больше не ожидается. Однако, 4 участка остаются подтопленными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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