11 Июнь 2020 2020-06-11T14:19:09+03:00

Число заразившихся коронавирусом в Иркутске за сутки увеличилось на 113 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Большинство заболевших заразились по контакту в самом городе

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области растет количество заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 214 человек. В общей сложности коронавирусная инфекция на территории региона регистрировалась 3719 раз.

И большее число случаев фиксируется именно в Иркутске. За последние 24 часа коронавирус выявили еще у 113 иркутян. Итого в региональном центре COVID-19 был подтвержден 1547 раз. Выздоровели из этого числа пока меньше трети – 409 человек. Скончались 24. 11 умерли от коронавируса, еще 13 с таким же диагнозом от других тяжелых заболеваний.

Стоит отметить, что большинство случаев заражения в столице Приангарья происходит именно при контакте на территории города – таких заболевших уже 841.

Читайте также:

Еще один пациент с коронавирусом умер в Иркутской области. Заболевание в тяжелой форме протекает у 29 пациентов в больницах Приангарья (подробности)

Депутат Думы Иркутска Александр Друзенко: «Городу крайне необходима комплексная стратегия социально-экономического развития» 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU