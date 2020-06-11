Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:31:11+03:00

По сообщениям следователей, он принял через посредника 450 000 рублей

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В Иркутске арестован чиновник мэрии за получение взятки от подрядчика, прокладывающего сети водоснабжения и ремонтирующего их. Как утверждают следователи, госслужащий в июле 2019 года получил взятку через посредника за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Сумма «вознаграждения» - 450 тысяч рублей.

Выяснилось, что позже этот же подрядчик дал взятку в размере 250 тысяч рублей одному из сотрудников муниципального предприятия в сфере ЖКХ.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в крупном размере», «Дача должностному лицу взятки через посредника в крупном размере». Следователи совместно с полицейскими задержали всех троих фигурантов уголовного дела. Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, двое из них заключены под стражу.

Накануне прошли обыски в администрации города Иркутска, в подрядной организации, а также по местам жительства обвиняемых.

«В ходе обысков следователями изъяты денежные средства в размере более 3 млн рублей, а также исполнительная документация, акты приемки работ», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU