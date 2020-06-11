У трамваев изменится схема движения из-за ремонта на Глазковском мосту в Иркутске

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:18:10+03:00

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Ремонтировать теплосеть под Глазковским мостом будут только по выходным, когда поток транспорта по нему не так высок. Автотранспорт сможет ездить по мосту не только в будни, в субботу и воскресенье передвигаться машины будут по одной полосе. А вот схема маршрутов трамваев претерпит существенные изменения. Из схемы движения маршрута № 1 «ул. Волжская – Студгородок» исключат более десятка остановок. Новая схема следования с 23.00 каждой пятницы до 05.00 утра каждого понедельника - «ул. Волжская – ул. Депутатская – Ц.Рынок» – ул. Волжская».

«Будут исключены остановки «Ц. Рынок» (в сторону ул. Ленина), «Институт травматологии и ортопедии», «ул. Ленина», «ул. Степана Разина», «ул. Чкалова», «ул. Челнокова», «Ж.Д. Вокзал», «кинотеатр «Чайка»», «Роща «Звездочка»», «ул. Грибоедова», «ул. Жуковского», «ул. Ломоносова» в обоих направлениях», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Остановка «Ц.Рынок» в сторону ул. Братская будет перенесена с ул. Тимирязева на ул. Партизанская на место существующей остановки трамваев маршрута № 5».

Движение двух трамваев в Иркутске летом по выходным дням и вовсе отменено. В субботу и воскресенье маршрут № 2 «Трампарк – Ж.Д. Вокзал» и № 4а «ул. Братская – Ж.Д. Вокзал» выходить не будут.

Напомним, что ремонт теплосети планируют завершить 6 сентября. Под мостом заменят изношенный трубопровод, сделают новые крепления для тепловой сети, а также поменяют изоляцию.

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