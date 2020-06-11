11 Июнь 2020 2020-06-11T13:08:55+03:00

Схема движения на федеральной трассе «Вилюй» в Братске изменилась. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Так ездить в Центральном районе города будут почти до конца осени

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В Центральном районе Братска изменилась схема движения на участке км 222+481 федеральной трассы А-331 «Вилюй». Там приступили к ремонту 59-метровой водопропускной трубы.

«Транспортный поток, следующий по трассе «Вилюй» от ул. Крупской в направлении ул. Спасской на ремонтируемом участке переведут на встречную полосу», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – «По ней движение будет организовано в обе стороны».

На данном участке трассы появятся необходимые дорожные знаки, будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч. По завершению капитального ремонта на трассе восстановят дорожное покрытие, установят барьерное ограждение. Все работы планируют завершить в середине ноября текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU