Схема движения на федеральной трассе «Вилюй» в Братске изменилась
В Центральном районе Братска изменилась схема движения на участке км 222+481 федеральной трассы А-331 «Вилюй». Там приступили к ремонту 59-метровой водопропускной трубы.
«Транспортный поток, следующий по трассе «Вилюй» от ул. Крупской в направлении ул. Спасской на ремонтируемом участке переведут на встречную полосу», - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – «По ней движение будет организовано в обе стороны».
На данном участке трассы появятся необходимые дорожные знаки, будет действовать ограничение скорости до 40 км/ч. По завершению капитального ремонта на трассе восстановят дорожное покрытие, установят барьерное ограждение. Все работы планируют завершить в середине ноября текущего года.
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