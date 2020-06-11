11 Июнь 2020 2020-06-11T14:59:25+03:00

80 миллионов рублей похитили аферисты за 5 месяцев у жителей Иркутской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошлом году за такой же период аферисты «заработали» на 30 миллионов меньше

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За первые пять месяцев аферистам удалось обмануть более 2800 жителей Иркутской области. В большинстве случаев мошенники звонили или писали из других регионов страны.

«Только за минувшие дежурные сутки используя популярные схемы обмана мошенники дистанционно похитили более полумиллиона рублей у жителей Приангарья», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. –« Большей части этой суммы, 270 тысяч рублей, лишилась 60-летняя жительница областного центра».

Она поверила звонившим, которые представились «службой безопасности банка» и сообщили, что с ее счета мошенники пытаются списать деньги. И ей нужно сообщить все требуемые данные. Что женщина и сделала – назвала номера карт, код с оборотной стороны, пароли из смс-сообщений.

Примерно такими же способами аферисты выманили в общей сложности 220 тысяч рублей у дизайнера из Братска, медсестры, кладовщика только за 24 часа. Также за минувшие сутки мошенники поживились за счет тех, кто хотел приобрести через сайты объявлений и соцсети одежду и мотоцикл. Кто-то перевел предоплату неизвестным, кто-то снова сообщил данные своей карты.

«В случае поступления звонка от «сотрудника банка» необходимо прекратить разговор и самостоятельно позвонить в финансовую организацию, вручную набрав номер, указанный на карте», - советуют полицейские. – «А при переводах денег в сомнительных ситуациях советуйтесь с родственниками или друзьями».

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ИСТОЧНИК KP.RU