Град выпал в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:46:22+03:00

Синоптики не исключают, что град может пройти и в Иркутске

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На календаре почти середина лета, а жители поселка Усть-Ордынский в Иркутской области сегодня, 11 июня, могут лед лопатами собирать. Там выпал град, размером примерно с фасолину. Снимками выпавшего града делятся в соцсетях.

«Это апокалипсис, все белое», - эмоционируют сибиряки в Инстаграм.

Метеорологи отмечают, что обычно град в Приангарье характерен для середины июля – августа.

«В этом году потеплело на месяц раньше, поэтому в природе все сдвинулось: июнь выдался дождливым и прохладным, хотя именно на этот месяц обычно приходились теплые дни без осадков», - рассказывает замначальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – «В первую декаду июня температура в западных, центральных и южных районах, исходя из многолетних значений, в этом году оказалась холоднее на один градус».

Кроме того, в Иркутскую область с северных широт нашей страны пришли холодные массы, с ними синоптики также связывают выпавший град. Кстати, 3 июня градины размером до 2 см выпали также в Нижнеудинском районе.

«Исключить град в Иркутске мы также не можем», - отмечает Юлия Янькова. – «Однако, если и будет, то скорей всего, на окраинах».

Это из-за того, что в черте города уже прогрелись здания, земля, при подлете льдинки просто тают и превращаются в дождь, а на окраинах.

Да, в четверг жителям Иркутска повезло больше – отделались небольшим дождем, как и обещали синоптики. Кстати, завтра, 12 июня, в региональном центре также возможны осадки. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Этой ночью столбики уличных термометров покажут +7…+9, днем +18, +20 градусов.

По области 12 июня небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Скорость ветра 2-7 м/с, порывы до 14. Ночью +6..+11, днем +17…+22. Однако, если небо затянут облака выше +13 за окном не будет.

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