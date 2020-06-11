2020-06-11T15:52:30+03:00
Общество

Улицу Култукскую должны капитально обновить к осени

Как идут работы на объекте, проверил мэр Иркутска Руслан Болотов
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Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.
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Улица Култукская - это самый крупный в Иркутске объект, который реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы по ее капитальному ремонту начались еще в прошлом году. Сегодня они идут с отставанием от графика. Как обстоят дела на объекте, проверил мэр Иркутска Руслан Болотов.

В настоящее время на Култукской полностью выполнены подготовительные работы, на 85% разобрано асфальтобетонное покрытие проезжей части. Также установлен 21 колодец для дождевых вод, идет устройство ливневой канализации. Согласно проекту, на улице должны появиться тротуары и отдельные съезды к частным домам, дорожные ограждения.

Представители подрядной организации рассказали главе города о проблемах, которые не позволяют приступить к очередному этапу работ. Это, к примеру, большой объем грунтовых вод на участке и сезонные ограничения по работе в водоохранной зоне реки Ушаковки.

– Всех этих сложностей можно было избежать, - подчеркнул Руслан Болотов. - Названные причины не возникли вдруг и ниоткуда – их необходимо было учитывать при разработке плана-графика работ. Это капитальный ремонт дороги! Возникают вопросы и к подрядчикам, и к проектировщикам.

Мэр поручил скорректировать проектно-сметную документацию, а также утвердить план взаимодействия подрядчиков, которые параллельно выполняют разные виды работ. Кроме того, Руслан Болотов обратил внимание на слабую проработку заказчиком вопросов геологических изысканий. Мэр заявил, что будет лично контролировать дальнейшие работы и то, как устраняются выявленные недочеты. Полностью завершить ремонт Култукской планируется осенью 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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