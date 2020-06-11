Летние веранды общепита предложили открыть депутаты в Иркутской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:24:54+03:00

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Депутаты и Общественный Совет при ЗС выступили за открытие летних террас для снижения заболеваемости коронавирусом. Инициативу озвучил депутат Олег Попов. Он рассказал, что к нему поступает много обращений от предпринимателей, которые готовы начать работу в таком режиме.

«Сейчас работают «стихийные летние веранды» - люди покупают в кафе еду на вынос, и зачастую едят ее тут же, на соседней лавочке, немытыми руками. В итоге риск заражения становится еще выше. В то время как на летних верандах при заведениях, которым сейчас работать запрещено, будут соблюдаться все установленные нормы по обеспечению безопасности, будет возможность помыть руки», - пояснил депутат.

«Организация общественного питания на летних верандах при четком соблюдении гигиенических норм, соблюдении дистанции между столиками будет безопасной, - поддержал депутата председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Надо четко сформулировать условия работы и еще раз направить тщательно проработанное предложение на рассмотрение в санитарно-эпидемиологическую комиссию.

Вице-спикер Лариса Егорова также обратила внимание на то, что нужно открывать детские сады, так как многие предприятия сейчас работают, но не всем сотрудникам есть с кем оставить детей. При этом попасть в дежурные группы при муниципальных детсадах проблематично, так как не все работодатели готовы предоставить сотрудникам справки о том, что их присутствие обусловлено производственной необходимостью.

«Поддержка предпринимателей и некоммерческих организаций – одна из приоритетных задач всех уровней власти. Совместно с правительством мы создали Межведомственный совет, который рассматривает инициативы по поддержке бизнеса, на площадке Законодательного Собрания работают две рабочие группы, которые обсуждают все предложения по предоставлению налоговых льгот и других мер поддержки. По этим вопросам мы работаем в тесном контакте с предпринимательским сообществом, однако нам очень важна и оценка Общественного совета», - отметил Александр Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU