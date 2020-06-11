Сибирячка стала фотографироваться голой назло бывшему мужу

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:58:15+03:00

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Родители твердили ей, что она самая красивая. Юлия Титова всегда росла в любви, но в 15 лет познакомилась со своим мужем, в 19 родила от него дочку и приняла на себя роль жертвы. Девушка рассказывает, что он никогда не ценил ни ее качеств, ни внешности.

«Наши отношения с гражданским мужем были неправильные», - рассказала «КП»-Новосибирск» Юлия. – «Он всегда обзывал меня и бил, а еще изменял: спал с моей подругой. Сейчас не понимаю, как я мирилась с ролью жертвы...»

В такой атмосфере сибирячка прожила 15 лет. Вернуть свою жизнь решила после очередной ссоры. Просто пришло осознание: хватит. Однако, так легко вернуть себя прежнюю у девушки не получалось. Самооценка была занижена, комплексов «целый вагон». Справиться с этим помогли… спорт и фотосессии в стиле ню. В Новосибирске благодаря таким опытам Юлию знают многие.

«Только в 32 года я впервые почувствовала, что по-настоящему красивая», - делится ню-модель. – «Все съемки оплачиваю я сама, мне за участие не платят. Мне стремно раздеваться за деньги. Для меня это хобби».

Никто из родственников не осуждает сибирячку, дочь поддерживает. Юлия сейчас мечтает только об одном – выйти замуж за настоящего мужчину. Ради него она готова отказаться от своего увлечения. Фото ню-модели – здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU