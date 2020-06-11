В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили мужчину

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:21:22+03:00

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Вечером 11 июня в микрорайоне Солнечный произошло убийство. Трое мужчин распивали алкогольные напитки в салоне автомобиля.

«В какой-то момент между двумя из них возник конфликт, в результате которого один из них получил ранения не совместимые с жизнью», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Злоумышленник скрылся с места преступления».

На место преступления выехали следователи. Они опрашивали свидетелей, а дежурный полицейский направлял экипажи на поиски подозреваемого. Задержать мужчину удалось через несколько часов. Сделали это сотрудники Росгвардии. Они увидели его на одной из улиц города.

«53-летний иркутянин доставлен в отдел полиции», - отмечают в МВД. – «Сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU