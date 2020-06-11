2020-06-11T18:21:22+03:00
Происшествия

В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили мужчину

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили человекаВ микрорайоне Солнечный в Иркутске убили человекаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вечером 11 июня в микрорайоне Солнечный произошло убийство. Трое мужчин распивали алкогольные напитки в салоне автомобиля.

«В какой-то момент между двумя из них возник конфликт, в результате которого один из них получил ранения не совместимые с жизнью», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Злоумышленник скрылся с места преступления».

На место преступления выехали следователи. Они опрашивали свидетелей, а дежурный полицейский направлял экипажи на поиски подозреваемого. Задержать мужчину удалось через несколько часов. Сделали это сотрудники Росгвардии. Они увидели его на одной из улиц города.

«53-летний иркутянин доставлен в отдел полиции», - отмечают в МВД. – «Сейчас с ним работают сотрудники уголовного розыска».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили мужчину
Сибирячка стала фотографироваться голой назло бывшему мужу
Летние веранды общепита предложили открыть депутаты в Иркутской области
Улицу Култукскую должны капитально обновить к осени
Град выпал в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области
80 миллионов рублей похитили аферисты за 5 месяцев у жителей Иркутской области
Схема движения на федеральной трассе «Вилюй» в Братске изменилась
У трамваев изменится схема движения из-за ремонта на Глазковском мосту в Иркутске
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске за сутки увеличилось на 113
Черная жидкость течет в Ангару в Усолье-Сибирском
Режим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в Киренге
«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров
В погоню за нетрезвым мотоциклистом пришлось пуститься полицейским в Тулуне
В ТПП Восточной Сибири состоялся очередной вебинар с Роспотребнадзором
Игорь Кобзев первым подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области