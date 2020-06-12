Подростка, который управлял мотоциклом без прав, задержали в Тулуне

12 Июнь 2020 2020-06-12T05:51:06+03:00

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Дорожные инспекторы в Иркутской области продолжают выслеживать несовершеннолетних водителей мотоциклов. Накануне во время патрулирования на улице Новобазарная в Тулуне экипаж ДПС заметил подозрительного мотоциклиста. Как только сотрудники МВД приблизились к нему на служебном автомобиле, тот испугался и, бросив свой транспорт, скрылся во дворах.

"Полицейские отвезли брошенный мотоцикл на спецстоянку, а позже вычислили и его хозяина - им оказался 16-летний подросток", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В отношении несовершеннолетнего мотоциклиста составили несколько административных протоколов - в том числе за вождение без прав. Его родителям тоже не удастся уйти от наказания - им выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Всего с начала 2020 года в Тулуне по вине подростков, управлявших мотоциклами, произошло 2 аварии. Виновниками еще 2 ДТП стали несовершеннолетние автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU