12 Июнь 2020 2020-06-12T08:14:59+03:00

У 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Хоть в Иркутской области коронавирус начал распространяться достаточно давно, количество заболевших продолжает расти ежедневно. 12 июня такой диагноз поставили 194 пациентам. Всего же с начала эпидемии в нашем регионе зафиксировано 3913 случаев заражения COVID-19.

"Всего лечение в больницах региона продолжают 2804 человека, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - В их числе 1421 вахтовик и 180 жителей региона, которые попали в медицинские учреждения из обсерваторов. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии".

За сутки 12 июня полностью выздоровели и выписались из больниц 57 жителей региона. Таким образом, в Иркутской области коронавирусом переболели 1072 человека. К сожалению, 12 июня от COVID-19 скончался еще один пациент. Общее количество жертв коронавируса в Иркутской области достигло 19. Также причиной смерти еще 19 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", стали другие тяжелые заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU