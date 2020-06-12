2020-06-12T08:14:59+03:00
Коронавирус Covid-19

У 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской области

Всего в регионе зафиксировано 3913 случаев заражения COVID-19
Анна ПОПОВА
Поделиться:
У 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской областиУ 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Хоть в Иркутской области коронавирус начал распространяться достаточно давно, количество заболевших продолжает расти ежедневно. 12 июня такой диагноз поставили 194 пациентам. Всего же с начала эпидемии в нашем регионе зафиксировано 3913 случаев заражения COVID-19.

"Всего лечение в больницах региона продолжают 2804 человека, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - В их числе 1421 вахтовик и 180 жителей региона, которые попали в медицинские учреждения из обсерваторов. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии".

За сутки 12 июня полностью выздоровели и выписались из больниц 57 жителей региона. Таким образом, в Иркутской области коронавирусом переболели 1072 человека. К сожалению, 12 июня от COVID-19 скончался еще один пациент. Общее количество жертв коронавируса в Иркутской области достигло 19. Также причиной смерти еще 19 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", стали другие тяжелые заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский космонавт Анатолий Иванишин поздравил соотечественников с Днем России
Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июня
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
У 194 человек подтвердился коронавирус за сутки в Иркутской области
Подростка, который управлял мотоциклом без прав, задержали в Тулуне
В микрорайоне Солнечный в Иркутске убили мужчину
Сибирячка стала фотографироваться голой назло бывшему мужу
Летние веранды общепита предложили открыть депутаты в Иркутской области
Улицу Култукскую должны капитально обновить к осени
Град выпал в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области
80 миллионов рублей похитили аферисты за 5 месяцев у жителей Иркутской области
Схема движения на федеральной трассе «Вилюй» в Братске изменилась
У трамваев изменится схема движения из-за ремонта на Глазковском мосту в Иркутске
Чиновник мэрии Иркутска арестован за получение взятки
Число заразившихся коронавирусом в Иркутске за сутки увеличилось на 113
Черная жидкость течет в Ангару в Усолье-Сибирском
Режим повышенной готовности ввели из-за подъема воды в Киренге
«Ростелеком» в Сибири назвал победителей регионального этапа конкурса журналистов и блогеров
В погоню за нетрезвым мотоциклистом пришлось пуститься полицейским в Тулуне
В ТПП Восточной Сибири состоялся очередной вебинар с Роспотребнадзором
Игорь Кобзев первым подал документы на участие в выборах губернатора Иркутской области