12 Июнь 2020 2020-06-12T07:08:22+03:00

Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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12 июня стало известно о смерти еще одного пациента, которому ранее был поставлен диагноз "коронавирус". Всего с начала периода распространения этого заболевания в нашем регионе его жертвами стали 19 человек. Еще 19 пациентов, получавших лечение от COVID-19, скончались от других тяжелых сопутствующих заболеваний.

"Всего в больницах региона проходят лечение 2804 человека, 29 из которых находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Большую часть заболевших COVID-19 составляют вахтовики - их 1421. Еще 180 пациентов попали в медицинские учреждения из обсерваторов".

В Иркутской области с конца марта зафиксировано 3913 случая заражения коронавирусом. Полностью вылечиться смогли 1072 человека. За минувшие сутки из медицинских учреждений региона выписали 57 пациентов, которые пошли на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU