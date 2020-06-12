2020-06-12T08:05:56+03:00
Общество

Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июня

Это связано с проведением ремонтных работ на тепловых сетях
Анна ПОПОВА
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Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июняГорячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ближайшее время жителям Октябрьского района города Иркутска придется несколько дней греть воду в кастрюле на плите. Все потому, что с 9:00 15 июня во многих домах этого округа отключат горячее водоснабжение. Ограничения придется терпеть в течение десяти дней - ориентировочно в 17:00 25 июня подачу воды восстановят.

"Это отключение связано с тем, что до начала отопительного сезона необходимо отремонтировать тепловые сети и провести испытания оборудования, - сообщили в пресс-службе иркутской энергосбытовой компании.

На картинке ниже перечислены улицы, на которых в указанное время отключат горячую воду. Если вы хотите уточнить, попадает ли ваш дом в число тех, которые с 15 по 25 июня останутся без водоснабжения, то необходимую информацию можно найти на официальном сайте иркутской энергосбытовой компании.

Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июня. Фото: пресс-служба иркутской энергосбытовой компании

Горячую воду отключат в Октябрьском районе Иркутска с 15 июня. Фото: пресс-служба иркутской энергосбытовой компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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